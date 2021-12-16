12 депутатов отозвали подписи за проведение внеочередного заседания Рады

Двенадцать народных депутатов отозвали свои подписи под требованием провести внеочередное пленарное заседание Верховной Рады для отсрочки введения кассовых аппаратов, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"12 народных депутатов отозвали свои подписи под требованием созыва внеочередного заседания, которое должно было отсрочить введение кассовых аппаратов. В результате, подписей стало…149 (надо не меньше 150)", - написал Гончаренко в четверг в Телеграмме.

Он добавил, что теперь председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отказывается созывать внеочередное заседание парламента, которое бы рассмотрело данный вопрос.

В соответствии с Регламентом Верховой Рады внеочередное пленарное заседание спикер созывает по требованию не менее, чем 150 народных депутатов или президента Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о фискализации для физлиц-предпринимателей (ФЛП) №4439-д, которым переносится на 2022 год обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для ФЛП второй-четвертой групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленный для первой группы предельный объем дохода. Также закон отменяет механизм кешбека.