Греция ужесточила правила въезда для туристов

Греция с 19 декабря вводит новые требования для туристов, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Чтобы попасть на территорию Греции, украинцам нужно выполнить одно из условий: предоставить сертификат вакцинации против COVID-19; предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Грецию; предоставить отрицательный результат теста на антиген (быстрый тест), который нужно сделать не раньше, чем за 48 часов до прибытия; предоставить справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста, которая действует в течение 180 дней после него", - указано в сообщении в Телеграм-канале.

Кроме того, туристам нужно будет заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.