Стефанчук подписал закон, упрощающий получение гражданства иностранцам, защищавшим Украину

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об изменениях в законодательство, упрощающий приобретение гражданства Украины защитникам и защитницам ее территориальной целостности.

"Воины, защищавшие целостность Украины, смогут получить гражданство по упрощенной процедуре. Только что подписал закон "О внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" об упрощенном приобретении гражданства Украины отдельными категориями лиц", - написал Стефанчук в среду в Фейсбуке.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 декабря упростила процедуру предоставления гражданства иностранцам, защищающим территориальную целостность Украины.

Соответствующий законопроект №5630 поддержали 285 народных депутатов.

Документ упрощает порядок получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, действия закона распространяется на граждан государства, признанного украинским парламентом агрессором или оккупантом, которые подвергались преследованиям по политическим мотивам. Рада в январе 2015 года приняла заявление, согласно которому государством-агрессором признала Российскую Федерацию.