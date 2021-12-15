И.о. главы Харьковской ОГА поддерживает назначение постоянного руководителя области и рассчитывает на преемственность

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, чье назначение на пост главы Харьковской ОГА одобрил Кабинет министров Украины, является профессионалом, считает и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун.

"Я поддерживаю тот факт, что у области будет руководитель без приставки "и.о". Для пограничной области сформированность органов власти и абсолютная управляемость обязательна. А Олега Синегубова я знаю как профессионального руководителя", - написал Скакун на своей странице в Facebook.

Подводя итоги своего пребывания по посту и.о. главы Харьковской ОГА, Скакун отметил, что за это время удалось стабилизировать ситуацию в регионе.

"Считаю, что 4-месячный срок моего руководства облгосадминистрацией существенно стабилизировал ситуацию в государственном управлении Харьковской области. Мы с командой Харьковской ОГА решили ряд острых проблем – от выплаты зарплат сотрудникам "Электротяжмаша" и существенного сдвига ситуации по ХАЗу до подготовки проектно-сметной документации на объекты "Большого строительства" 2022 года. Проекты областного бюджета и Программы соцэконом развития на следующий год готовы и уже проходят комиссии в облсовете", - написал Скакун.

Он также выразил надежду, что новый руководитель продолжит работу в том же направлении.

"Рассчитываю, что выбранный нами вектор развития Харьковской области и начатые проекты будут продолжаться. Ведь я являюсь сторонником преемственности власти. Безусловно, и дальше буду работать на развитие и стабильность Харьковской области – при любых обстоятельствах", - написал Скакун.

В свою очередь Синегубов заявил, что знаком с ситуацией в Харьковской области и намерен использовать на новом месте опыт работы в Полтавской ОГА.

"Я знаком с ситуацией в Харьковской области, знаю проблемы, которые накопились. Имею положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", - написал Синегубов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за время его руководства Полтавской ОГА была принята стратегия развития области, достроены ряд объектов и улучшена ситуация с дорогами.

"Мы приняли Стратегию развития области – это комплексный документ с четкими целями, задачами – достроили и запустили те объекты, в реализацию которых уже никто не верил; достойно прошли все волны коронавируса; нарастили темпы вакцинации к одним из лучших показателей в стране. Кроме того, нам удалось существенно улучшить ситуацию с дорогами. Также запланирован ряд проектов, которые будут положительно влиять на развитие области. Уверен, что команда не сбавит темп и дальше будет работать для полтавчан", - написал Синегубов.

Как сообщалось, ранее в среду Кабмин одобрил назначение Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации. и его увольнение с должности главы Полтавской ОГА.

Олег Синегубов (1983 г.р) родился и вырос в Харькове. Закончил Национальный университет внутренних дел по специальности "правоведение". Служил в УМВД на Южной железной дороге. В 2008 году уволился из органов внутренних дел. Работал на разных должностях в Харьковском национальном университете внутренних дел. В ноябре 2019 года был назначен главой Полтавской облгосадминистрации.