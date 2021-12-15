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16:41 15.12.2021

Суд приговорил к 11 годам заключения видеооператора "группы Безлера", участвовавшего в пытках украинских военнопленных

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Суд приговорил к 11 годам заключения видеооператора "группы Безлера", участвовавшего в пытках украинских военнопленных

Славянский горрайонный суд Донецкой области вынес приговор жителю Мариуполя, который принимал участие в террористической организации "ДНР" в составе одного из ее структурных подразделений – специального подразделения "Коммуникация" так называемой "группы Безлера".

"Работая на террористов видеооператором, обвиняемый осуществлял видеофиксацию допросов украинских военнопленных и гражданских лиц, незаконно лишенных свободы представителями НВФ РФ. Он снимал, редактировал и распространял различные видеозаписи с участием боевиков, а также производил и распространял так называемые "боевые листки" группы Безлера", - сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Кроме того, обвиняемый, применяя к военнопленным психологическое насилие, заставлял их убирать в комнатах следы пыток пленных и лично контролировал выполнение указанных работ с оружием в руках.

Обвиняемый состоял в подразделении "Коммуникация" с июня 2014 года по январь 2015 года.

Суд признал 55-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (участие в террористической организации, нарушение законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с военнопленным и гражданским населением, совершенное в соучастии) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 11 годам лишения свободы.

Группа Безлера – одно из вооруженных формирований так называемой "ДНР" под командованием подполковника запаса ВС РФ Игоря Безлера, со штабом в захваченном административном помещении Горловского горотдела УБОП Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Теги: #приговор #оператор #група_безлера
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