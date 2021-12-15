В Украине презентовали "Центр построения мира" для помощи пострадавшим от агрессии РФ

Государственное предприятие "Украинский Национальный центр построения мира" будет собирать доказательства нарушений прав человека по отношению к украинцам на временно оккупированных территориях и в целом способствовать восстановлению справедливости, в том числе, в международных судебных инстанциях.

"Мы сегодня имеем честь и возможность формально и по-человечески открывать Центр, который для многих является очень важным… в бюджете на текущий год заложены средства, необходимые для создания такого центра, и в бюджете на 2022 год заложены средства на деятельность такого Центра", - сказала в среду в ходе презентации ГП "Украинский Национальный центр построения мира" вице-премье - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, следующий год станет периодом становления Центра. "У нас уже есть наработки, понимание, кто будет отвечать на каких направлениях", - сказала вице-премьер.

Он выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с международными партнерами и общественными организациями в Украине.

"Если вы спросите меня о философии проекта, как я ее вижу, то я скажу следующие… это восстановление справедливости и доверия. Мы должны восстановить справедливость, потому что люди пострадали. Речь идет и о реестрах, и о фиксации фактов (нарушения прав человека) и восстановлении доверия друг к другу", - добавила Верещук.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська отметил одно из важных направлений работы центра – документирование нарушений прав человека и нарушения гуманитарного права на оккупированных территориях.

По его словам, работа Центра в плане координации сбора информации будет очень значима для юристов-международников в контексте активной фазы рассмотрения фактов нарушения прав человека в международных судебных инстанциях в исках против РФ.

"Будем работать вместе для формирования доказательной базы для доказывания в международных судебных инстанциях и привлечения к ответственности тех чиновников РФ, которые захватили нашу землю и грубо нарушают права человека по отношению к украинцам", - отметил министр юстиции.