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20:42 14.12.2021

Зеленский во время принесения присяги судьями: самая главная задача – восстановить доверие к судебной системе

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Зеленский во время принесения присяги судьями: самая главная задача – восстановить доверие к судебной системе

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии принесения присяги новоназначенными судьями в Офисе главы государства подчеркнул, что самая главная задача – это восстановить доверие общества к судебной системе.

"Перед вами предстанут важные, непростые государственные задачи и вызовы. Прежде всего – восстановить доверие общества. Очень хочется, чтобы это было высокое доверие к судебной системе нашего государства… А для этого нужно построить новый суд. Суд, которому люди, наше общество, каждый из нас доверяет. Уважающий суд. Суд, являющийся примером, что так нужно. Украинский суд, которому все доверяют ", – приводит слова Зеленского Офис президента Украины.

Президент также отметил, что сейчас в Украине идет судебная реформа, происходит сложная трансформация, необходимая для восстановления доверия к судебной ветви власти.

"Восстановление доверия – это сложный процесс. У меня большие надежды, что все эти процессы, все эти обновления в судебной власти принесут результат нашему государству", – добавил Зеленский.

Однако, по его словам, изменения законодательства мало, поскольку реальных результатов можно добиться только при условии готовности всех участников процесса приобщиться к изменениям и быть "не просто судьями, а проводниками реформы".

Так, глава государства призвал каждого из новоназначенных судей помнить слова обнародованной сегодня присяги каждый раз, когда будут принимать решение именем Украины.

Теги: #президент #судебная_система
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