События

16:35 14.12.2021

Магнус Карлсен предположил, что больше не сыграет в чемпионском матче

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Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен усомнился в том, что еще примет участие в матче за мировую шахматную корону.

"Для тех, кто ожидает, что я сыграю на чемпионате мира в следующий раз, очень велик шанс, что они будут разочарованы", - приводит слова Карлсена Vg.no.

Единственным условием, при котором 31-летний Карлсен согласился бы сыграть в таком матче в следующий раз, было бы то, что его соперником стал 18-летний иранец Алиреза Фируджа.

"Это может быть то, что должным образом мотивирует меня", - сказал норвежец.

"Если кто-то другой, кроме Фируджи, выиграет турнир претендентов, вряд ли я сыграю следующий матч за звание чемпиона мира", - подчеркнул он, уточнив, что продолжит играть в шахматы в любом случае.

В декабре нынешнего года Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего и в очередной раз защитил титул чемпиона мира, завоеванный им в 2013 году. Карлсен является 16-м чемпионом мира.

Теги: #шахматы
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