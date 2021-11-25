Украина рассчитывает на проведение в ближайшие годы детской шахматной олимпиады - президент Федерации шахмат

Украина будет претендовать на проведение в ближайшие годы детской шахматной олимпиады, заявляет президент Федерации шахмат Виктор Капустин.

"Мы будем претендовать на проведение детской шахматной олимпиады в ближайшие годы, когда будет такая возможность, где-то через полтора - два года. И, возможно, - на проведение какого-то взрослого серьезного соревнования", - сказал Капустин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

Он верит, что в случае проведения таких соревнований в Киеве или другом украинском городе Федерация шахмат найдет взаимопонимание и с профильным министерством, и с местной властью, как в вопросах финансирования, так и организационных.

Капустин надеется, что в следующем году в Украине пройдет женский чемпионат Европы по быстрым шахматам.

"В следующем году у нас будет женский чемпионат Европы рапид и блиц. Он откладывался несколько раз. Во время пандемии, к сожалению, мы не смогли его провести в обусловленный срок. Но, наверное, в следующем году он все-таки состоится", - отметил Капустин.

По словам заместителя министра молодежи и спорта Матвея Бидного, проведение международных мероприятий в Украине является одним из сегодняшних приоритетов ведомства.

"Мы будем поддерживать все инициативы Федерации", - отметил Бидный.

Капустин также считает уникальным достижением недавнюю победу мужской сборной Украины на чемпионате Европы по шахматам.

"Украинским шахматистам не хватало только одного титула - чемпиона Европы, все другие титулы уже были завоеваны на разных турнирах, в том числе на шахматных олимпиадах и чемпионатах мира. И сейчас мы этот пробел закрыли. Скажу откровенно - результат абсолютно уникальный и я бы сказал шокирующий в некоторой степени. Наши шахматисты провели 36 партий и не проиграли ни одной", - подчеркнул Капустин.

Он также доволен и результатом женской команды Украины на этом чемпионате.

"Женская команда тоже сыграла очень хорошо. Они заняли четвертое место, им буквально несколько миллиметров не хватило, чтобы стать бронзовым призером чемпионата Европы. Сыграли чрезвычайно достойно. При такой игре успехи к ним обязательно придут на других турнирах", - считает Капустин.