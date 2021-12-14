Коллективных усилий для сдерживания агрессии РФ на востоке Украины пока недостаточно – Зеленский

Украина благодарна за поддержку Европы и США в противодействии российской агрессии, однако коллективных усилий пока что недостаточно, чтобы вернуть Россию к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размешен на сайте главы государства.

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей в любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда. Между тем, в Москве уже могут открывать музей с коллекцией различных осуждений. Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении международного права и к государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам по миру на востоке. Украины", - отметил президент.

В частности, он напомнил о том, что на саммите Нормандского формата в Париже в 2019 году была достигнута договоренность, согласно которой Россия должна обеспечить полный допуск международных организаций к удерживаемым в плену Украинцам, однако это до сих пор не реализовано.

Что касается перспектив введения США новых жестких экономических санкций против РФ, Зеленский уточнил, что пока что ситуация с безопасностью на украинских границах не улучшилась.

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - отметил он.