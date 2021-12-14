В Украине 14 декабря отмечают День ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Украине во вторник, 14 декабря, чтят память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Памятный день был учрежден указом президента от 10 ноября 2006 года.

"В настоящее время в Украине 1,7 миллиона человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и около 56 тысяч человек с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы", - сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины в соцсети Facebook.

Отмечается, что госбюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение 2,57 млрд грн на обеспечение социальной защиты ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, что почти на 400 млн грн больше, чем в 2020 году.

В 2022 году бюджет предусматривает выделение 2,83 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС поблагодарил пожарных и военных, научных работников, инженеров и рабочих, а также представителей других профессий, которые принимали участие в ликвидации, сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

"Частицы радиоактивных веществ, попавших наружу в результате аварии на четвертом реакторе АЭС, к сожалению, будут распадаться еще долгие годы. Но человеческая память и уважение героям Чернобыля за их подвиг и самопожертвование не ограничены во времени и будут жить вечно", – отметил президент.

Отмечается, что в 2021 году почти вдвое были повышены минимальные выплаты для ликвидаторов с инвалидностью. Также восстановлена ​​социальная справедливость по обеспечению достойной пенсии для потерявших здоровье гражданских ликвидаторов. С нового года они получат повышенные пенсии, которые будут теперь рассчитывать на основе увеличенной минимальной заработной платы.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что внесенные в Верховную Раду законопроекты, которые должны урегулировать существующие в социальной защите ликвидаторов аварии пробелы и коллизии, будут приняты в ближайшее время.