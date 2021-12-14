События

10:14 14.12.2021

В Украине 14 декабря отмечают День ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

2 мин читать
В Украине 14 декабря отмечают День ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Украине во вторник, 14 декабря, чтят память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Памятный день был учрежден указом президента от 10 ноября 2006 года.

"В настоящее время в Украине 1,7 миллиона человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и около 56 тысяч человек с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы", - сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины в соцсети Facebook.

Отмечается, что госбюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение 2,57 млрд грн на обеспечение социальной защиты ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, что почти на 400 млн грн больше, чем в 2020 году.

В 2022 году бюджет предусматривает выделение 2,83 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС поблагодарил пожарных и военных, научных работников, инженеров и рабочих, а также представителей других профессий, которые принимали участие в ликвидации, сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

"Частицы радиоактивных веществ, попавших наружу в результате аварии на четвертом реакторе АЭС, к сожалению, будут распадаться еще долгие годы. Но человеческая память и уважение героям Чернобыля за их подвиг и самопожертвование не ограничены во времени и будут жить вечно", – отметил президент.

Отмечается, что в 2021 году почти вдвое были повышены минимальные выплаты для ликвидаторов с инвалидностью. Также восстановлена ​​социальная справедливость по обеспечению достойной пенсии для потерявших здоровье гражданских ликвидаторов. С нового года они получат повышенные пенсии, которые будут теперь рассчитывать на основе увеличенной минимальной заработной платы.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что внесенные в Верховную Раду законопроекты, которые должны урегулировать существующие в социальной защите ликвидаторов аварии пробелы и коллизии, будут приняты в ближайшее время.

 

 

Теги: #чернобыль #ликвидаторы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 19.11.2021
Начала работу онлайн-платформа "Чернобыль. Путешествие", на которой можно совершить виртуальное путешествие по зоне отчуждения

Начала работу онлайн-платформа "Чернобыль. Путешествие", на которой можно совершить виртуальное путешествие по зоне отчуждения

12:55 28.08.2021
В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

В пространстве "Чернобыль-Хаб" вакцинировано более 70 работников украинского туризма

18:46 13.08.2021
Начаты работы по консервации знаковых объектов Чернобыльской зоны отчуждения

Начаты работы по консервации знаковых объектов Чернобыльской зоны отчуждения

12:56 12.08.2021
Чернобыль принял 32 тыс. туристов с начала года

Чернобыль принял 32 тыс. туристов с начала года

19:06 29.06.2021
Рада увеличила пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

Рада увеличила пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

12:40 15.06.2021
Нидерландская Bontrup планирует инвестировать EUR50 млн в энергопроекты в зоне отчуждения - Минэкономики

Нидерландская Bontrup планирует инвестировать EUR50 млн в энергопроекты в зоне отчуждения - Минэкономики

16:27 13.05.2021
Процесс увеличения плотности нейтронного потока под "Укрытием" контролируемый – ГНТЦ ЯРБ

Процесс увеличения плотности нейтронного потока под "Укрытием" контролируемый – ГНТЦ ЯРБ

12:51 10.05.2021
Более половины украинцев знают точную дату аварии на Чернобыльской АЭС – соцопрос

Более половины украинцев знают точную дату аварии на Чернобыльской АЭС – соцопрос

15:20 26.04.2021
Зеленский призвал заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл

Зеленский призвал заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл

14:18 26.04.2021
Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетил выставку, посвященную 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетил выставку, посвященную 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 27 130 человек, 387 умерло

Вследствие непогоды во вторник обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины

Пентагон находится в постоянном контакте с Киевом по вопросам о необходимой помощи

Во Львове в жилом доме произошел взрыв газа, три человека госпитализированы

Винницкая и Хмельницкая область с 15 декабря переходят в "желтую" зону эпидопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Разоблачен замруководителя одного из предприятий "Укроборонпрома" в вымогательстве взятки у иностранной компании за посреднические услуги

В Украине за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 27 130 человек, 387 умерло

Вследствие непогоды во вторник обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины

США готовы дипломатическими средствами не допустить конфликта с Китаем

За сутки российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

14 декабря: Какой сегодня праздник

Полиция задержала харьковчанина, совершившего коло 40 краж из платежных терминалов

На Харьковщине полиция задержала водителя, который сбил насмерть пешеходку и скрылся с места ДТП

Президент Финляндии и Байден обсудили по телефону ситуацию близ Украины

Эпидситуация в Великобритании может значительно осложниться из-за штамма "омикрон"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА