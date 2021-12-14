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09:34 14.12.2021

Разоблачен замруководителя одного из предприятий "Укроборонпрома" в вымогательстве взятки у иностранной компании за посреднические услуги

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Разоблачен замруководителя одного из предприятий "Укроборонпрома" в вымогательстве взятки у иностранной компании за посреднические услуги

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю гендиректора одного из предприятий концерна "Укроборонпром", который предложил представителю иностранной компании за 80 тыс. грн оказать посреднические услуги в махинациях с товарами военного назначения.

"Чиновник обещал за эти деньги помочь иностранному обществу оборонной промышленности в получении положительного ответа для экспортной операции. В частности, он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля Украины для предоставления письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю", - сообщает пресс-служба ГБР.

Чиновник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения – личное обязательство.

Теги: #гбр #укроборонпром #коррупция
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