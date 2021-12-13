В Украине стартовала Национальная неделя чтения, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"О чтении и его важности следует говорить на уровне государства. Даже не так: это крайне необходимо. "Зачем?" – спросите вы. Это же просто книги… Но есть наглядные примеры, почему книги должны стать ежедневной практикой. Ибо это далеко не только о формировании грамотного языка. Это и об учебе и саморазвитии, о возможностях для карьерного роста, об успехе и удовлетворенности жизнью. К сожалению, украинцы до сих пор не связывают чтение с успехом", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, только каждый 5-й взрослый в Украине читает для самообразования, саморазвития, работы или обучения.

"В мире все по-другому. Все экономически сильные страны имеют общую черту – граждане активно читают. В данном случае схема работает примерно так: государство поддерживает книгоиздательство и авторов, делает книги доступными и способствует расширению рынка. А это влияет на показатели чтения, поощряет людей писать и покупать книги", - отметил он.

Ткаченко сообщил, что в Украине каждую неделю читают только четверть украинцев, а каждый день открывают книгу лишь 8%.

"Книгоиздание в мире не становится на паузу. В нашей же стране ситуация противоположная: объем проданных книг упал на 50%. Такие цифры доказывают, что реализация стратегии развития чтения как можно быстрее – обязательная миссия", - подчеркнул министр.