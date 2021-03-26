В Украине презентовали Стратегию развития чтения на 2021-2025 годы

Министерство культуры и информационной политики совместно с Украинским институтом книги презентовало Стратегию развития чтения на 2021-2025 годы - "Чтение как жизненная стратегия".

"Сейчас наблюдается острая потребность продвигать чтение на государственном уровне и повышать уровень читательской грамотности населения, ведь украинцы с каждым годом приближаются к когорте мало читающих стран. Лишь 8% проводят свой досуг за книгой ежедневно, тогда как еще в 2018 году количество ежедневных читателей составляло 11%. Количество украинцев, которые читают минимум раз в месяц, равна 46%; между тем, согласно отчету Международной ассоциации издателей, количество канадцев, которые читают минимум раз в неделю, составляет 67%, Франция - 60% регулярных читателей, Исландия - 53%", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства.

Отмечается, что Стратегия продвижения чтения - это инвестиция государства в развитие Украины как успешной страны, которая предусматривает изменение целого кластера сферы чтения - это и увеличению спроса на украинскую книгу, и повышение статуса чтения в Украине для получения необходимых навыков и успеха.

В частности, Стратегия определяет цели и основные задачи, на выполнение которых должна быть направлена реализация государственной политики по поддержке и развитию чтения.

Имплементация Стратегии чтения будет способствовать обеспечению конкурентоспособного книжного рынка, доступности книг онлайн и офлайн, формированию навыка и потребности в чтении, читательской грамотности, а также использованию чтения как инструмента для самообразования, досуга, личного и профессионального развития, социальной инклюзии и адаптации.

Ожидается, что по результатам реализация стратегии: количество регулярных читателей среди взрослых (46%) возрастает до 51%; увеличится общее количество читателей в возрасте 18-24 года на 5%; доля респондентов, предпочитающих украинский язык для чтения книг, увеличивается с 32 до 40%; количество детей, которые никогда не читают книги (18%) уменьшается до 15%; увеличивается доля ежедневных читателей среди старших подростков (14-17 лет) с 21% до 25%; увеличивается средний тираж каждого названия общедоступной рыночной книги с 700 до 3 500 экземпляров; в Украине будет появляется 150-170 магазинов и точек продаж в год.

"Следующим шагом станет детальная проработка каждой задачи стратегии и разработка эффективной коммуникации с населением. Для эффективного внедрения документа важно межведомственное сотрудничество, а также координация усилий в противодействии распространению контрафактной литературы и соблюдению законности в сфере авторского права", - утверждают в министерстве.