Украинская неделя в Европарламенте перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса

Украинская неделя в Европейском парламенте переносится на неопределенное время из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает в понедельник представительство Украины при Европейском союзе.

"Дорогие друзья, к сожалению, вынуждены сообщить, что запланированная на 3-5 марта украинская неделя в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

В миссии выразили благодарность за интерес к запланированным мероприятиям. "Как только ограничения будут отменены, наша команда будет обрабатывать новые возможности для проведения украинской Недели в Европейском парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно", - отмечается в сообщении.

Ранее президент ЕП Давид Сассоли сообщил о принятом решении ввести ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, в частности, отменены все запланированные мероприятия, ЕП будет закрыт для посетителей и др.