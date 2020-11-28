Руководство парламента почтили память жертв Голодомора

Исполняющая обязанности главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк вместе с руководителями депутатских фракций и главами парламентских комитетов почтили память жертв голодоморов в Украине, сообщает пресс служба парламента.

"Мы должны помнить и знать эти события, весь мир их должен знать, память погибших должна жить в наших сердцах", - сказала Кондратюк, поблагодарив все те страны, которые признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Политик отметила, что у украинских дипломатов впереди еще много работы, чтобы как можно больше стран признали Голодомор геноцидом украинского народа.

"Нужно продвигать в мире информацию об этих страшных событиях, потому что для нашей страны - это одна из ключевых вещей. Мы должны сохранить историческую память, которая должна быть на основе правды и истины, и об этом должны знать как можно больше людей - для того, чтобы подобные трагедии не повторились", - сказала замглавы Рады.

Как сообщает пресс-служба аппарата Рады, Кондратюк вместе с нардепами возложили композиции из колосьев и установили лампады к памятной скульптуре девочки "Горькая память детства" в Киеве, которая напоминает о трагической судьбе самой уязвимой категории жертв Голодомора - детей.