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17:16 13.12.2021

Зеленский вручил композитору Покладу орден с присвоением звания Героя Украины

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Зеленский вручил композитору Покладу орден с присвоением звания Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с композитором Игорем Покладом и вручил ему орден Государства с присвоением звания Героя Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Посвятив свою жизнь музыкальному искусству, вы стали действительно мастером. Без преувеличения ваша музыка является голосом Украины. Ваши песни звучат по всему миру. Эти композиции относятся к лучшим жемчужинам национального духовного достояния, без которых невозможно представить современную украинскую культуру", – сказал Зеленский, обращаясь к композитору.

Композитор и опермейстер Игорь Поклад является автором более 150 песен, в том числе – музыкальных представлений "Конотопская ведьма", "Рождественская ночь", "Москаль-волшебник", "Засватанная – невенчанная", "Такое еврейское счастье", "Чмырь", рок-опера "Ирод" и т.д. Он плодотворно работал в кино с режиссерами Леонидом Быковым, Андреем Бенкендорфом, Николаем Засеевым в более чем 40 художественных и телефильмах. Написал музыку к анимационным лентам "Как казаки…", "Энеида" и т.д.

Теги: #орден #поклад_игорь #композитор
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