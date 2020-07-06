События

10:16 06.07.2020

В Италии скончался Эннио Морриконе

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В Италии скончался Эннио Морриконе

В Италии на 93 году жизни скончался всемирно известный композитор Эннио Морриконе, сообщает в понедельник газета "Мессаджеро".

Морриконе скончался ночью в одной из больниц Рима. Несколько дней назад он попал в больницу с переломом бедренной кости.

Прославленный композитор родился в 1928 году в Риме. Морриконе учился в консерватории Санта-Сесилия в Риме и получил диплом сразу по трем классам - трубы, инструментовки и композиции.

Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки он начал лишь после 33 лет. За свою жизнь он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, он является двукратным лауреатом премии "Оскар", а также трёхкратным лауреатом премии "Золотой глобус", шестикратный лауреат премии BAFTA.

Теги: #италия #смерть #композитор
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