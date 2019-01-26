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11:55 26.01.2019

Умер композитор Мишель Легран

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Умер композитор Мишель Легран

Во Франции скончался всемирно известный композитор, обладатель трех кинопремий "Оскар", пяти премий "Грэмми" и премии "Золотой глобус" Мишель Легран, ему было 86 лет, передает в субботу газета "Монд" со ссылкой на его представителя.

В возрасте 22 лет М.Легран записал свой первый альбом I Love Paris, который стал одной из самых продаваемых пластинок инструментальной музыки.

За свою жизнь М.Легран написал более 200 композиций, прозвучавших в кинофильмах. Однако наибольшую известность ему принес фильм "Шербурские зонтики", вышедший на экраны в 1964 году.

Также М.Легран выступал как дирижер и джазовый пианист. Одну из премий "Грэмми" он получил за джазовый альбом Dingo. В рамках джазового направления он сотрудничал с такими музыкантами, как Майлс Дэйвис, Джон Колтрейн, Билл Эванс, Фил Вудс, Бен Уэбстер.

Французский композитор трижды удостаивался самой влиятельной кинопремии в США "Оскар" за лучшую музыку к фильму: в 1969 году за песню The Windmills of Your Mind в фильме "Афера Томаса Крауна", в 1972 году за саундтрек к фильму "Лето 42-го", в 1984 году за композиции к фильму "Йентл". Всего он номинировался на эту премию 13 раз.

Теги: #смерть #композитор
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Интерфакс-Украина
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