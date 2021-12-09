Зеленский представил Байдену видение имплементации Минских соглашений – Сибига

В ходе разговора с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский представил видение имплементации Минских соглашений, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

"Украинская сторона представила наше видение дальнейших шагов имплементации Минских соглашений, которые базируются на украинском национальном интересе", - сообщил Сибига в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" телеканала 1+1.

По словам Сибиги, "разговор между президентами был продуктивным, предметным, наполненным содержанием".

"Ключевым был, безусловно, вопрос безопасности в оборонно-военной и энергетической сферах", - отметил он.

Он также добавил, что Зеленский готов также к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Западные партнеры поддерживают позицию о проведении таких переговоров, в том числе и американская сторона", - резюмировал он.