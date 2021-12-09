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11:12 09.12.2021

Саакашвили судят в Тбилиси за незаконное пересечение границы, сам он не присутствует на процессе

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Саакашвили судят в Тбилиси за незаконное пересечение границы, сам он не присутствует на процессе

В Тбилисском городском суде в четверг начался процесс по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии бывшим президентом Михеилом Саакашвили.

Экс-президент, находящийся на восстановительном лечении в военном госпитале в Гори, отказался присутствовать на процессе, сославшись на ухудшение здоровья.

До начала процесса прокурор Леван Вепхвадзе заявил журналистам, что следствием доказано незаконное пересечение грузинской границы Саакашвили, и это действие уголовно наказуемо. "Что касается маршрута его передвижения, следствие детально его установило, в том числе и кто ему помогал в Украине. Это был высокопоставленный сотрудник силовых структур в прежних властях", - сказал Вепхвадзе.

Ранее сообщалось, что в Грузии задержаны четверо грузинских граждан, оказывавших помощь Саакашвили в незаконном пересечении границы.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #суд
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