Работа над проектом "Стратегии морской безопасности Украины" завершена

Межведомственная рабочая группа завершила работу над проектом "Стратегии морской безопасности Украины", сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, проект был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским и представлен на заседании рабочей группы под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым во вторник.

"Стратегия разработана на основе современного опыта ведущих морских государств мира, позиций ученых по морскому праву, в нем учтены предложения 16 органов власти, общественных экспертов и бизнес-ассоциаций. Стратегия включает в себя механизм ее реализации, координации и контроля, конкретные количественные и качественные показатели, ее выполнение предлагается возложить на Кабинет Министров Украины. Одной из главных целей Стратегии является превращение Украины в активного морского игрока на международной арене", - говорится в сообщении.

В ходе заседания отмечалось, что проблемы, связанные с развитием Украины как морского государства, не решались комплексно из-за ряда внешних и внутренних факторов. Кроме агрессивной политики РФ в Черноморском регионе, среди главных угроз морской безопасности Украины в проекте Стратегии указаны недостаточная эффективность субъектов обеспечения морской безопасности и отсутствие надлежащего уровня внутригосударственной координации, упадок морской индустрии и внутреннего водного транспорта, говорится в сообщении.