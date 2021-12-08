События

11:38 08.12.2021

Работа над проектом "Стратегии морской безопасности Украины" завершена

1 мин читать
Работа над проектом "Стратегии морской безопасности Украины" завершена

Межведомственная рабочая группа завершила работу над проектом "Стратегии морской безопасности Украины", сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, проект был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским и представлен на заседании рабочей группы под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым во вторник.

"Стратегия разработана на основе современного опыта ведущих морских государств мира, позиций ученых по морскому праву, в нем учтены предложения 16 органов власти, общественных экспертов и бизнес-ассоциаций. Стратегия включает в себя механизм ее реализации, координации и контроля, конкретные количественные и качественные показатели, ее выполнение предлагается возложить на Кабинет Министров Украины. Одной из главных целей Стратегии является превращение Украины в активного морского игрока на международной арене", - говорится в сообщении.

В ходе заседания отмечалось, что проблемы, связанные с развитием Украины как морского государства, не решались комплексно из-за ряда внешних и внутренних факторов. Кроме агрессивной политики РФ в Черноморском регионе, среди главных угроз морской безопасности Украины в проекте Стратегии указаны недостаточная эффективность субъектов обеспечения морской безопасности и отсутствие надлежащего уровня внутригосударственной координации, упадок морской индустрии и внутреннего водного транспорта, говорится в сообщении.

Теги: #стратегия #морская_безопасность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 02.12.2021
Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

12:04 24.11.2021
Мининфраструктуры совместно с Минэкономики разрабатывает стратегию развития судостроения

Мининфраструктуры совместно с Минэкономики разрабатывает стратегию развития судостроения

11:24 17.11.2021
"Укрзализныця" планирует провести ревизию своей стратегии

"Укрзализныця" планирует провести ревизию своей стратегии

17:01 11.11.2021
Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

12:56 08.11.2021
Водородная стратегия Украины будет представлена весной 2022 года – Минэнерго

Водородная стратегия Украины будет представлена весной 2022 года – Минэнерго

03:04 22.10.2021
Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС - постановление

Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС - постановление

11:12 21.10.2021
Кабмин принял Стратегию экобезопасности и адаптации к изменению климата до 2030 г.

Кабмин принял Стратегию экобезопасности и адаптации к изменению климата до 2030 г.

20:35 15.10.2021
В СНБО утвердили стратегию биобезопасности и биозащиты Украины - Данилов

В СНБО утвердили стратегию биобезопасности и биозащиты Украины - Данилов

15:42 12.10.2021
Кабинет Министров принял стратегию развития Ощадбанка на 2021-2024 годы

Кабинет Министров принял стратегию развития Ощадбанка на 2021-2024 годы

12:34 30.09.2021
Лидер "Голоса" отмечает отсутствие стратегии Украины во внешней политике из-за реакции власти на ситуацию с Венгрией и "Северным потоком-2"

Лидер "Голоса" отмечает отсутствие стратегии Украины во внешней политике из-за реакции власти на ситуацию с Венгрией и "Северным потоком-2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черкасской области двое студентов, имеющих пистолеты, грозили расстрелять одногруппников

В Украине за сутки выявили 9 371 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 26 804 человек, 450 умерло

Байден не пошел на уступки Путину по вопросу о расширении НАТО

США ожидают остановки "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину

США ожидают, что в ближайшие дни станет яснее, каковы цели России в отношении Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Wizz Air отменила ряд рейсов из Украины из-за низкого спроса, направит мощности на другие маршруты

Суд разрешил задержание экс-министра энергетики Демчишина по делу о содействии террористическим организациям

Вертолет, перевозивший начальника штаба обороны Индии, разбился на юге страны

Бюро Венецианской комиссии перенесло рассмотрение антиолигархического законопроекта на конец января - Совгиря

Саакашвили добился включения телевизора и продолжил лечение - адвокат

Концессионную дорогу Краковец-Броды-Ривне планируют начать строить в 2022 г.

В Черкасской области двое студентов, имеющих пистолеты, грозили расстрелять одногруппников

Отметку 50% вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой преодолели три региона - глава Минздрава

Россия может сконцентрировать возле Украины в два раза больше сил, чем весной - Нуланд

Финальные собеседования претендентов на пост руководителя САП состоятся 21 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА