Янукович подал в ОАСК иск к Раде

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Верховной Раде, сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21)", - написала Совгиря в соцсети Facebook в понедельник.

Она подчеркнула, что согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.

"В этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", - отметила Совгиря.