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20:55 05.12.2021

Министр обороны и главнокомандующий ВСУ посетили передовые позиции на Донбассе

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Министр обороны и главнокомандующий ВСУ посетили передовые позиции на Донбассе

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный посетили передовые позиции украинских военнослужащих на Донбассе, сообщили пресс-центре штаба Операции объединенных сил в воскресенье.

"Сегодня в район проведения операции Объединенных сил прибыли Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. В канун тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих наградами и ценными подарками. В частности, Алексей Резников вручил военным, которые проходят службу в составе сил ООС, награды Минобороны – "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие", а также часы с символикой министерства обороны. Кроме того, вместе с Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком, чиновники побывали на передовых позициях, где поздравили воинов с наступающим праздником и отметили лучших", - сообщается на странице Facebook штаба.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, делегация посетила передовые позиции украинских защитников в районе Верхнеторецкого, Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески.

"Сегодня имели за честь быть в нескольких местах — и на позициях морской пехоты, и видели всем известный "скелет" на Промке, оборонительные позиции в Песках. Видели глаза наших воинов, защитников и защитниц, что они готовы к бою. Они уже запечатлелись за почти 8 лет войны, поэтому у них полное убеждение в своей правоте и победе. Они защищают нашу украинскую землю и никакого шанса у врага здесь нет, кто бы что себе там ни думал", —цитирует Резникова пресс-служба.

По словам министра, в этом году Украина отметила 30-ю годовщину своей независимости и это было возможно в том числе благодаря Вооруженным Силам Украины, которые 6 декабря также будут отмечать свой 30-летний юбилей.

"Наше войско четверть своей истории ведет войну с Российской Федерацией, которая в качестве агрессора в 2014 году ворвалась на территорию нашего государства. Сегодня благодаря Вооруженным Силам Украины мы имеем мирное небо и мирную жизнь. Давайте им за это поблагодарим и поздравим с Днем Вооруженных Сил Украины", – добавил Резников.

Теги: #донбасс #визит
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