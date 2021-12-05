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10:43 05.12.2021

Запуск ракеты Atlas V со спутниками в интересах Пентагона и NASA перенесен из-за технических проблем

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Запуск ракеты Atlas V со спутниками в интересах Пентагона и NASA перенесен из-за технических проблем

Запуск ракеты-носителя Atlas V со спутниками в интересах Космических сил США и NASA, который планировался в воскресенье, перенесен на сутки из-за возникших технических проблем, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

"Запуск ракеты Atlas V с миссией STP-3 в интересах Космических сил отменен. Во время подготовительных операций была обнаружена утечка в системе подачи ракетного топлива с наземного хранилища. Запуск теперь планируется осуществить в понедельник, 6 декабря в 04:04 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Запуск будет предпринят с 41-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках миссии Space Test Program-3 (STP-3) ракета, в частности, должна вывести на геостационарную орбиту высотой 35,4 тыс. км экспериментальный военный спутник STPSat-6 с системой Space and Atmospheric Burst Reporting System-3 для отслеживания космических и атмосферных взрывов, который создан Национальным управлением ядерной безопасности США (NNSA).

Он обеспечивает обнаружение ядерных взрывов и отслеживание данных о космической среде и предназначен для дополнения детекторов ядерной детонации на борту современных космических аппаратов GPS.

Ракета также выведет на орбиту в интересах NASA экспериментальный спутник LCRD - демонстратор ретранслятора лазерной космической связи (Laser Communications Relay Demonstration). По данным американского космического агентства, на аппарате будет апробирована технология инфракрасной лазерной ретрансляции, которая позволит спутникам передавать данные двухсторонней связи между Международной космической станцией и Землей с геосинхронной орбиты на Землю со скоростями порядка 1.2 Гбит. Помимо этого, система лазерной связи позволит значительной уменьшить вес, габариты и энергопотребление по сравнению с другими аппаратами связи. Спутник должен будет проработать на орбите два года.

Кроме того, ракета несет адаптер полезной нагрузки LDPE-1, предназначенный для развертывания малых военных спутников, и еще шесть аппаратов космического слежения в интересах Пентагона, технические данные которых засекречены.

Все космические аппараты будут выведены на орбиту примерно через семь часов после старта ракеты.

Двухступенчатая ракета-носитель Atlas V создана компанией ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества. Она имеет несколько конфигураций, которые отличаются количеством твердотопливных ускорителей и забрасываемой на орбиту полезной нагрузкой.

Теги: #ракета #сша #перенос #запуск
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