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12:58 02.12.2021

Выплаченную вакцинированным украинцам 1 тыс. грн можно будет потратить на приобретение книг

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Выплаченную вакцинированным украинцам 1 тыс. грн можно будет потратить на приобретение книг

После старта программы "еПоддержка", в рамках которой вакцинированные украинцы получат 1 тыс. грн, выплату можно будет потратить на приобретение книг, сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

"Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институтов, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы "еПоддержка", - написала Свириденко в соцсети Facebook.

Запуск программы "еПоддержка" назначен на 19 декабря.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что средства будут выплачены на виртуальные платежные карточки через "Дию". На это в 2021 году будет предусмотрено 3 млрд грн из общего фонда бюджета и столько же - на следующий год с возможностью расширения финансирования. Выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на выделение субсидий. При этом планировалось, что средства можно будет израсходовать на покупку билетов в кино, театр, на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.

 

Теги: #книги #приобретение #тысяча_гривень
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