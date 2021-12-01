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10:58 01.12.2021

Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

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Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих в странах Европейского Союза, США и Канады.

"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", - заявил Зеленский во время выступления в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

По словам президента, это впервые позволит украинцам со всего мира "чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства".

Теги: #законопроект #гражданство
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