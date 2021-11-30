Спасатели завершили ликвидацию последствий утечки аммиака вблизи Немирова, испарение прекращено

В ночь с 29 на 30 ноября спасатели завершили ликвидацию последствий испарения безводного аммиака вблизи г. Немиров на территории ЧАО "Райагрохим", сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

"Подразделениями ГСЧС распыленными струями воды проводилось осаждение облака испарения аммиака. От ГСЧС привлекалось 32 человека и 8 единиц техники (в том числе отделение радиационной, химической и биологической защиты). 30 ноября в 01 час. 20 мин. работы по перекачке завершены, испарение аммиака прекращено", - указано в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник около 9 часов произошло испарение безводного аммиака в из железнодорожной цистерны на территории ЧАО "Райагрохим". Жертв и пострадавших нет. Угрозы населению нет. Отделением радиационной, химической и биологической защиты проведены замеры воздуха, превышение предельно допустимых концентраций химически опасных веществ не обнаружено.