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19:53 29.11.2021

Штамм коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство, но паниковать не следует - Байден

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Штамм коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство, но паниковать не следует - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что по поводу нового варианта "Омикрона" паниковать не надо, но стоит побеспокоиться.

"У нас есть лучшая вакцина в мире, лучшее лекарство, лучшие ученые, и с каждым днем у нас все больше информации. Мы будем бороться с этим вариантом научными и изученными методами и скоростью, а не хаосом и путаницей", - сказал в понедельник Байден.

Кроме того, президент призвал всех, кому старше 18, и кто привился полностью до начала июня, вакцинироваться бустерной дозой. Следует начинать вакцинироваться и детям старше пяти лет, отметил он.

Байден добавил, что ограничительные меры не будут нужны в том случае, если люди вакцинированы и носят маски.

Теги: #сша #омикрон #мнение #байден
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