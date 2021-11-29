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11:18 29.11.2021

Послы G7 призвали избежать ситуации с отсутствием нового директора НАБУ

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Послы G7 призвали избежать ситуации с отсутствием нового директора НАБУ

Послы "Большой семерки" (G7) в Украине встретились с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником, чтобы обсудить прогресс НАБУ в борьбе с коррупцией в Украине, а также призвали избрать нового директора НАБУ в такие временные рамки, чтобы избежать ситуации с отсутствием директора.

"Послы подчеркнули, что процесс отбора нового директора на должность должен быть прозрачным, конкурентным и проводиться в такие временные рамки, чтобы избежать ситуации с отсутствием директора. Задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повторяться", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter в понедельник.

Послы подтвердили свою стойкую приверженность поддержке независимости НАБУ и других антикоррупционных институций Украины.

Теги: #g7 #набу #директор
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