Пока недостаточно данных утверждать небезопасность нового выявленного в ЮАР штамма COVID-19 "омикрон" в сравнении с "дельтой"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока недостаточно данных утверждать небезопасность нового выявленного в ЮАР штамма COVID-19 "омикрон" в сравнении с "дельтой" и степень его передачи от человека к человеку.

"Число людей, получивших положительный результат теста, увеличилось в районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, но эпидемиологические исследования продолжаются, чтобы понять, связано ли это с "омикроном" или другими факторами", - говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что пока не ясно, вызывает ли "омикрон" более тяжелое перенесение болезни в сравнении с инфекциями других вариантов, включая "дельту". Несмотря на то, что в ЮАР наблюдается рост числа госпитализаций, это также может быть следствием увеличения общего количества инфицированных людей.

В организации отметили, что способом предотвращения и выявления коронавирусной инфекции остаются вакцины и ПЦР-тесты.

"Вакцины по-прежнему имеют решающее значение для снижения тяжелых заболеваний и смертности, в том числе против доминирующего циркулирующего вируса "дельта". Современные вакцины остаются эффективными против тяжелых болезней и смерти. Широко используемые тесты ПЦР продолжают выявлять инфекции, в том числе инфицирование "омикрон", - сказано в сообщении.