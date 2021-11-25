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20:26 25.11.2021

Министр культуры и информполитики Украины и генсек Совета Европы подписали новую Конвенцию о совместном кинопроизводстве

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Министр культуры и информполитики Украины и генсек Совета Европы подписали новую Конвенцию о совместном кинопроизводстве

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и генеральный секретарь Совета Европа Мария Пейчинович-Бурич в Страсбурге подписали обновленную Конвенцию Совета Европы о совместном кинопроизводстве.

"Она позволит украинским кинематографистам продолжать совместное производство фильмов с европейскими коллегами", - написал Ткаченко в телеграмм в четверг.

Как уточнил министр, до сих пор выполнялись положения Конвенции, разработанные ещё в момент её основания в 1992 году, устаревшие за 30 лет.

В обновленной Конвенции расширяется сфера её применения и открывается возможность присоединения государств, не входящих в состав Совета Европы. Также изменяется минимальная (5% вместо 10%) и максимальная (80% вместо 70%) доли участия каждого сопроизводителя для более гибкого выбора продюсерами, одновременно обеспечивая возможность национальным органам запретить или ограничить доступ к национальным схемам государственной поддержки сопроизводства, если его доля меньше 20% или ограничивается только финансовым вкладом.

В двустороннем совместном производстве минимальная доля участия снижается до 10% (вместо 20%), а максимальная выросла до 90% (вместо 80%).

Вносятся изменения в балльную систему оценивания европейских элементов в ко-продукции, а также вводятся специальные балльные системы оценивания таких категорий, как художественные, анимационные и документальные проекты.

Кроме того, обновленная Конвенция предусматривает предоставление статуса совместного производства в два этапа (предварительное признание до начала съемок и окончательное – после их завершения), а также дает возможность пересмотра текста Конвенции. Функцию мониторинга и предложения необходимых технических изменений будет выполнять Совет правления фонда "Евримаж".

"Подписание Конвенции является частью развития кино в Украине, на уровне с улучшением условий получения кэш-рибейтов иностранным компаниям, снимающим в Украине, с развитием совместного производства в рамках "Евримаж" и увеличением возможностей для подъема киноиндустрии в Украине", - подчеркнул Ткаченко.

 

Теги: #кинопроизводство #конвенция #евросоюз
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