Скончался экс-мэр Киева Омельченко

Экс-мэр Киева Александр Омельченко скончался на 84-м году жизни, сообщил президент строительной компании "Лико-холдинг", экс-нардеп Игорь Лысов.

"Сегодня не стало Александра Омельченко. Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери. Вечная память", - написал Лысов на своей странице в Facebook в четверг.

Позже эту информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня не стало Александра Омельченко... Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет… Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича", - написал он в Телеграм.

Как сообщалось, 18 ноября Кличко сообщил, что 83-летний Омельченко был госпитализирован со значительным поражением легких вследствие заболевания COVID-19.

Омельченко родился 9 августа 1938 в с. Зозов Липовецкого района Винницкой области. С августа 1996 по апрель 2006 года - председатель Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 — Киевский городской голова. 2007—2012 гг. — народный депутат Украины VI созыва. С 2001 года - Герой Украины.

На парламентских выборах 2007 года Омельченко получил депутатский мандат по списку, а с июня 2014 года – депутат Киевского городского совета.