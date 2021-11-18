Экс-мэр Киева Омельченко госпитализирован с коронавирусом

Депутат Киевского городского совета, экс-мэр Киева (1995-2006) Александр Омельченко госпитализирован со значительным поражением легких вследствие заболевания Covid-19, сообщил действующий киевский городской голова Виталий Кличко.

"На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета… Александр Александрович Омельченко находится в больнице, в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем опять в нашем зале", - сказал Кличко, открывая пленарное заседание Киевсовета в четверг.

При этом он призвал депутатов соблюдать ключевые правила карантина. "И ситуация: немного уменьшилось количество заболеваний (в Киеве – ИФ), но, тем не менее, ситуация остается достаточно сложной", - добавил Кличко.