Решение по транзиту повлияет на другие споры Украины и РФ в ВТО

Решение по спору между Украиной и РФ по поводу введенных Россией ограничений транзитных перевозок (DS512), опубликованное Органом по разрешению споров (DSB) Всемирной торговой организации (ВТО) в пятницу, может отразиться на исходе других споров между Украиной и РФ в рамках ВТО, считает партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко.

В комментарии, направленном агентству "Интерфакс-Украина", она напомнила, что в ВТО на стадии консультаций находится еще два связанных дела: инициированное Украиной DS532 (о запрете импорта и транзита соков, ограничениях торговли пивом, кондитерскими изделиями, обоями) и инициированное Россией DS525 (о введенных указом президента и постановлением Кабмина санкциях и запрете ввоза в Украину российских товаров).

А.Омельченко пояснила, что в деле DS512 третейская группа (панель арбитров) DSB установила, что ситуация, сложившаяся между Украиной и РФ, носит характер "чрезвычайного обстоятельства в международных отношениях", так как мировая общественность признала наличие элементов вооруженного конфликта в резолюции Генассамблеи ООН. Данная характеристика позволяет России ссылаться на существенные интересы безопасности при введении ограничений.

На тех же основаниях могут быть отклонены как требования Украины в деле DS532, являющемся логическим продолжением рассмотренного дела по транзиту, так и требования России в деле DS525, считает юрист "Ильяшев и Партнеры".

"Высока вероятность того, что упомянутые споры останутся на стадии консультаций без создания третейской группы для их дальнейшего рассмотрения, и стороны будут продолжать беспрепятственное применение ограничительных мер во взаимной торговле", – подытожила А.Омельченко.

В то же время она указала, что Украина может подать апелляцию на решение по транзитному спору с РФ в Постоянный апелляционный орган ВТО.

"Фактически, без анализа, проведенного группой, Украина лишилась бы возможности оспорить решение по существу", – нашла позитив для украинской стороны партнер юрфирмы.

Представитель "Ильяшев и Партнеры" также отметила, что решение по транзитному спору Украины и РФ может открыть путь для активного применения странами торговых ограничений по соображениям безопасности и негативно сказаться на ВТО.

"Весьма вероятно, что различные группы влияния, заинтересованные во введении протекционистских мер, будут подталкивать свои правительства к приданию любому международному конфликту статуса чрезвычайного обстоятельства, дабы оправдать торговые ограничения", – считает А.Омельченко.

Она указала, что это был первый случай в истории ВТО, когда спор по поводу ограничений, введенных по соображениям национальной безопасности, не был урегулирован государствами в процессе переговоров и был полноценно рассмотрен третейской группой DSB. Теперь, чтобы ссылаться в торговых спорах на интересы национальной безопасности, государствам потребуется доказать объективную "чрезвычайность ситуации" и "добросовестность" при введении мер. А именно – направленность мер на защиту населения и территории от внешней угрозы либо к поддержанию законности и порядка, пояснила юрист.

По ее мнению, экспертам еще предстоит проанализировать, как решение по транзитному спору между Украиной и РФ отразится на других спорах, в частности, в деле против США относительно ограничений на импорт алюминия и стали, инициированного Китаем, ЕС, Турцией, Россией, Мексикой и другими странами.

В деле DS512 Украина оспаривала ряд ограничительных мер на транзитные перевозки товаров автомобильным и железнодорожным транспортом, введенных РФ в период между 2014-2016 годами Украина указывала на несоответствие ограничений принципу свободы транзита, а также иным обязательствам, принятым РФ в рамках ВТО. Россия же сослалась на норму ГАТТ, позволяющую предпринимать исключительные действия в целях защиты существенных интересов безопасности.

Проанализировав обстоятельства дела, третейская группа установила, что действия России удовлетворяют всем требованиям для применения ограничений, следовательно, Россия не нарушала обязательств, принятых при вступлении в ВТО.

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%,в том числе в Казахстан - на 45,5%.