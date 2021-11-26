Церемония прощания с Омельченко пройдет 29 ноября

В понедельник, 29 ноября, в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (КГГА) с 10.00 до 13.00 состоится церемония прощания с экс-мэром Киева Александром Омельченко.

Как сообщает пресс-служба КГГА в пятницу, на входе в помещение будет проверяться наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена, сроком действия 72 часа, или документа о выздоровлении.

В Колонный зал будут допускать группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.

Как сообщалось, экс-мэр Киева Омельченко скончался на 84-м году жизни 25 ноября от осложнений после перенесенного заболевания COVID-19. В последний месяц он находился на лечении в заведении здравоохранения.