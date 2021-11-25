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11:04 25.11.2021

Интерпол возглавил представитель ОАЭ Аль-Раиси

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Интерпол возглавил представитель ОАЭ Аль-Раиси

Генеральный инспектор МИД ОАЭ Ахмед Нассер Аль-Раиси в четверг избран новым президентом Интерпола, сообщила организация в твиттере.

"Ахмед Нассер Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов избран на четырехлетний срок пост Президента", - говорится в сообщении Интерпола.

Таким образом, Аль-Раиси сменил в должности президента южнокорейского государственного деятеля Ким Чон Яна. До этого Аль-Раиси был членом исполнительного комитета Интерпола.

Бывший руководитель организации Ким Чон Ян занимал этот пост с ноября 2018 года.

В свою очередь британское издание Daily Mail отмечает, что в адрес Аль-Раиси звучали обвинения в нарушении прав человека, в частности, в пытках и похищениях людей. Так, по данным издания, Аль-Раиси причастен к пыткам задержанного в ОАЭ британского ученого Мэттью Хеджеса в мае-ноябре 2018 года. Хеджеса арестовали по ложному обвинению в шпионаже во время его учебной поездки. В заключении он содержался в кандалах, его лишали сна и заставляли принимать смесь различных препаратов.

Позднее британский ученый подал в суд на четверых чиновников ОАЭ, в том числе на Аль-Раиси, с иском о возмещении ущерба в размере 350 тыс. фунтов стерлингов.

По данным Daily Mail, против кандидатуры Аль-Раиси выступила представитель Чехии Шарка Гавранкова, которая была одним из главных претендентов на пост президента Интерпола.

Кроме того, ранее в ноябре беспокойство в связи с кандидатурой Аль-Раиси выражали члены Европейского парламента.

"Избрание генерала Аль-Раиси подорвет миссию и репутацию Интерпола, а также серьезно повлияет на способность организации эффективно выполнять свою миссию", - приводит издание выдержки из письма трех европейских парламентариев к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Выборы нового президента состоялись в ходе встречи Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая проходит 23-25 ноября в Стамбуле. Генассамблея собирается ежегодно. Она принимает основные решения по общей политике организации, необходимым ресурсам для международного сотрудничества, а также определяет рабочие методы, финансирование и программу деятельности.

Теги: #кадры #интерпол
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