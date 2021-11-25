В Италии решили создать "супер-сертификат" для борьбы против COVID-19

Правительство Италии одобрило ужесточение мер по борьбе против распространения COVID-19 и, в частности, учреждает новый вид санитарных пропусков, сообщают римские СМИ.

Новый документ, получивший название Super Green Pass, будет действовать с 6 декабря по 15 января. При этом в случае необходимости власти могут решить использовать его и дальше.

Новый документ будут выдавать только на девять месяцев. Получить его смогут только вакцинированные жители Италии, а также - те, кто недавно переболел коронавирусом. Получить сертификат, сдав отрицательный тест на COVID-19, невозможно.

Кроме того, в стране продолжат выдавать и ныне действующий "базовый" сертификат - Green Pass. Его как раз смогут получать и невакцинированные итальянцы, сдав отрицательный тест.

Super Green Pass будет нужен в мало затронутых вирусом частях страны, чтобы посещать спектакли, концерты, стадионы, ночные клубы, публичные мероприятия, а также - закрытые помещения баров и ресторанов. Предполагается, что таким образом власти защитят относительно свободные от COVID-19 зоны от быстрого распространения накрывающей Европу очередной волны заболевания.

Базового Green Pass будет достаточно, чтобы пользоваться общественным транспортом, ходить на работу в офис, останавливаться в гостиницах.

С 15 декабря вакцинация от COVID-19 станет обязательно еще для нескольких профессий, в частности, для военных, полицейских, административного персонала в сфере здравоохранения. Для медицинского персонала станет обязательной третья, бустерная, доза вакцины.