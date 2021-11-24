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06:54 24.11.2021

США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию", России и Китая в нем нет

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США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию", России и Китая в нем нет

Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из 110 стран, приглашенных участвовать в "саммите за демократию", организованном президентом США Джо Байденом.

Согласно опубликованному списку, Россию и Китай к участию в саммите не пригласили. При этом Тайвань входит в число 110 делегаций, приглашенных на "саммит за демократию".

Из стран-членов ЕС приглашены все, кроме Венгрии.

Союзника США по НАТО - Турцию - участвовать в саммите также не позвали.

Однако администрация Байдена пригласила Польшу, Индию и Филиппины.

Среди стран бывшего СССР в списке приглашенных Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан в числе участников не значатся.

В дополнение к мировым лидерам Байден соберет представителей гражданского общества и частного сектора для проведения ряда мероприятий, посвященных "разработке конкретных обязательств и результатов для саммита".

Примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы "подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед".

В августе сообщалось, что Байден решил созвать 9-10 декабря виртуальный саммит "лидеров за демократию". Этот саммит, говорилось в сообщении Белого дома, "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека".

Теги: #приглашение #сша #демократия #саммит
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