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17:29 20.11.2021

Порошенко призвал предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года

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Порошенко призвал предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года

Предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО на следующем саммите Северо-Атлантического альянса в июне 2022 года призвал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, выступая на Международной конференции по безопасности в Галифаксе (Канада).

"Что нужно Украине от свободного мира? От США, Канады, наших партнеров? Прежде всего, нам нужно иметь отчетливое видение перспективы членства в НАТО. В июне следующего года, на следующем саммите НАТО, следует принять ПДЧ. Это – и пряник, и кнут. Это очень большая возможность укрепить и европейскую и мировую безопасность", – цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

Теги: #галифакс #порошенко #пдч
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