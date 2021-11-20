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16:35 20.11.2021

Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

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Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

По поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская делегация, участвующая в Галифакском международном форуме безопасности в Канаде, проинформирует мировое сообщество о ситуации в сфере безопасности в Украине и у границ государства, сообщила пресс-служба главы государства в субботу.

"В состав делегации, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, вошли: заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко", - отмечается в сообщении.

В рамках визита в Канаду, начиная с 19 ноября, украинская делегация проводит ряд встреч с представителями политического и военно-политического руководства, политических элит и бизнес-структур страны. Ситуацию с безопасности в Украине и мире представители Украины также обсудят с делегацией Сената США и руководителями государственных органов стран-участниц форума.

Кроме того, во время встреч обсуждается развитие сотрудничества Украины с другими государствами в сфере безопасности и обороны и вопросы украинско-канадского сотрудничества по развитию космической отрасли.

Также запланированы встречи с высшим руководством Канады: министром национальной обороны Анитой Ананд и президентом Канадского космического агентства Лизой Кэмпбелл.

Теги: #президент #канада #делегация
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