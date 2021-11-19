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20:12 19.11.2021

В штате Теннесси признали незаконной отмену обязательного использования масок в школах

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В штате Теннесси признали незаконной отмену обязательного использования масок в школах

Администрация губернатора штата Теннесси (США) Билла Ли предупредила законодателей, что законопроект, отменяющий ограничения по COVID-19 в штате, в том числе обязательное ношение масок в школах, будет нарушать права людей с ограниченными возможностями, сообщает в пятницу Associated press.

Как утверждают критики закона, он нарушает права детей с ограниченными возможностями, ведь они могут быть подвергнуты серьезному риску, если заболеют COVID-19. Учитывая, что ношение масок в школах перестало быть обязательным, этот риск возрастет еще сильнее.

Сторонники этой правовой нормы, однако, подчеркивают, что она не запрещает детям носить маски.

"Губернатор отметил, что есть пункты, которые необходимо исправить на предстоящей сессии, и мы будем работать с законодателями", - заверил его пресс-секретарь Ли Кейси Блэк в комментарии AP.

Считается, что именно маски остаются одной из наиболее эффективных методов профилактики коронавирусной инфекции.

Теги: #сша #закон #теннеси #коронавирус
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