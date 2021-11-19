Омбудсмен Грузии заявила, что у Саакашвили неврологическое расстройство - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что у находящегося в заключении экс-президента Михеила Саакашвили развилось опасное осложнение - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.

В распространенном в пятницу заявлении омбудсмен ссылается на заключение группы врачей, созданной по ее инициативе для оценки состояния Саакашвили.

По мнению омбудсмена, вышеуказанное неврологическое расстройство, характеризующееся возможным поражением головного мозга, было вызвано из-за того, что Минюст и специальная пенитенциарная служба не учли вовремя рекомендации врачей и прогноз серьезных осложнений.

Как считает Ломджария, для полноценной оценки очаговых процессов в головном мозге необходимы МРТ/МРА обследования, включая МР-венографию головного мозга.

Омбудсмен заявляет, что данные и другие рекомендации были даны главному врачу тюремной больницы, в которой находится Саакашвили.

Она также отмечает, ссылаясь на мнение врачей, что состояние Саакашвили может еще больше ухудшиться - есть высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы, что может вызвать энцефалопатия Вернике и что может привести к летальному исходу.

Омбудсмен вновь призвала перевести Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.