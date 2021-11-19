События

14:16 19.11.2021

Омбудсмен Грузии заявила, что у Саакашвили неврологическое расстройство - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике

1 мин читать
Омбудсмен Грузии заявила, что у Саакашвили неврологическое расстройство - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что у находящегося в заключении экс-президента Михеила Саакашвили развилось опасное осложнение - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.

В распространенном в пятницу заявлении омбудсмен ссылается на заключение группы врачей, созданной по ее инициативе для оценки состояния Саакашвили.

По мнению омбудсмена, вышеуказанное неврологическое расстройство, характеризующееся возможным поражением головного мозга, было вызвано из-за того, что Минюст и специальная пенитенциарная служба не учли вовремя рекомендации врачей и прогноз серьезных осложнений.

Как считает Ломджария, для полноценной оценки очаговых процессов в головном мозге необходимы МРТ/МРА обследования, включая МР-венографию головного мозга.

Омбудсмен заявляет, что данные и другие рекомендации были даны главному врачу тюремной больницы, в которой находится Саакашвили.

Она также отмечает, ссылаясь на мнение врачей, что состояние Саакашвили может еще больше ухудшиться - есть высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы, что может вызвать энцефалопатия Вернике и что может привести к летальному исходу.

Омбудсмен вновь призвала перевести Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.

Теги: #грузия #омбудсмен #саакашвили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 19.11.2021
Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в городе Гори

Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в городе Гори

11:18 19.11.2021
В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

06:49 19.11.2021
США призывают правительство Грузии разрешить Саакашвили присутствовать на судебных слушаниях по его делу

США призывают правительство Грузии разрешить Саакашвили присутствовать на судебных слушаниях по его делу

23:03 18.11.2021
Грузинские СМИ сообщают, что готовится этапирование Саакашвили из тюремной больницы

Грузинские СМИ сообщают, что готовится этапирование Саакашвили из тюремной больницы

17:37 18.11.2021
Состояние Саакашвили стабилизировалось после обморока - адвокат

Состояние Саакашвили стабилизировалось после обморока - адвокат

17:22 18.11.2021
Саакашвили может ходатайствовать об отсрочке исполнения приговора в случае тяжелой болезни – Денисова

Саакашвили может ходатайствовать об отсрочке исполнения приговора в случае тяжелой болезни – Денисова

02:22 18.11.2021
Независимые медики рекомендуют госпитализировать Саакашвили в многопрофильную клинику

Независимые медики рекомендуют госпитализировать Саакашвили в многопрофильную клинику

13:23 17.11.2021
В случае прекращения голодовки Саакашвили нужно дозированное питание в тюремной больнице, считают в "Грузинской мечте"

В случае прекращения голодовки Саакашвили нужно дозированное питание в тюремной больнице, считают в "Грузинской мечте"

10:13 17.11.2021
К Саакашвили не допускают личного врача – Денисова

К Саакашвили не допускают личного врача – Денисова

18:13 16.11.2021
В днепровском частном доме престарелых, где произошел пожар, проживало 30 человек, из которых 23 лежачих больных - Денисова

В днепровском частном доме престарелых, где произошел пожар, проживало 30 человек, из которых 23 лежачих больных - Денисова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МИД Украины вызвали посла Болгарии в связи с высказываниями президента Радева о Крыме

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный – штаб ООС

В Киеве задержали вероятного убийцу мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

Монастырский: при необходимости будет рассмотрен вопрос дополнительных мест во временных пунктах нахождения иностранцев

Украина готова применять огнестрельное оружие в случае угроз пограничникам и правоохранителям на границе - Монастырский

ПОСЛЕДНЕЕ

На границе с Беларусью в Житомирской области движения мигрантов нет – Клименко

В Кропивницком горит столярный цех – ГСЧС

Эстонские резервисты на учениях установят колючую проволоку на границе с РФ

В МИД Украины вызвали посла Болгарии в связи с высказываниями президента Радева о Крыме

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный – штаб ООС

В Киеве задержали вероятного убийцу мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь, снег и порывистый ветер

Киберполиция выясняет происхождение фейковой информации о якобы прорыве украинско-белорусской границы - Монастырский

Монастырский: при необходимости будет рассмотрен вопрос дополнительных мест во временных пунктах нахождения иностранцев

Украина готова применять огнестрельное оружие в случае угроз пограничникам и правоохранителям на границе - Монастырский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА