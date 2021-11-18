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06:53 18.11.2021

Глава миссии ООН в Афганистане предлагает наладить диалог с талибами

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Глава миссии ООН в Афганистане предлагает наладить диалог с талибами

Глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс призвала международное сообщество наладить диалог с движением "Талибан" - с де-факто властями Афганистана, сообщает сайт ООН.

Лайонс сообщила Совету Безопасности ООН, что движение "Талибан" пытается вести себя как нормальное правительство: собирает госпошлины, начало выплачивать зарплаты служащим, обеспечивает безопасность сотрудников ООН и разрабатывает правила, позволяющие девочкам учиться.

"Наши официальные контакты с талибами были полезными и конструктивными. Де-факто власти заверили нас в том, что они хотят, чтобы мы оставались в стране, и ценят нашу помощь. Заметно, что они пытаются преодолеть дефицит доверия, который, как они признают, существует между ними и международным сообществом", - заявила Лайонс.

По ее словам, благодаря талибам, ООН может теперь доставлять гуманитарную помощь в районы, в которые последние 15 лет гуманитарные сотрудники попасть не могли.

При этом она отметила, что подобные контакты не мешают представителям ООН критиковать талибов за нарушения прав женщин и внесудебные казни, а те, в свою очередь, хотя и признают некоторые ошибки, в ряде вопросов не хотят идти на уступки.

В том, что касается образования для девочек, например, де-факто власти Афганистана сообщили о работе над мерами, которые обеспечат им доступ к образованию. На этом, правда, нарушения прав женщин в Афганистане не заканчиваются - талибы ограничивают их право работать вне дома и отказываются включить в состав руководящих органов.

В целом, по словам представительницы ООН, ситуация с безопасностью в Афганистане улучшилась, но обыски в домах силовиков из павшего правительства и их внесудебные казни продолжаются. ИГИЛ, несмотря на попытки движения "Талибан" остановить его, расширило свое присутствие почти во всех провинциях и активизировало свою деятельность. В прошлом году боевики группировки совершили 60 нападений в Афганистане, а в этом году - уже 334.

Лайонс отмечает, что с момента захвата власти талибами поддержка международного сообщества сводится к оказанию помощи тем афганцам, которые хотят покинуть страну. ООН же, по ее словам, призывает обратить внимание и на положение подавляющего большинства афганцев, которые не собираются уезжать.

"Мы стоим на пороге гуманитарной катастрофы, которую можно предотвратить", - предупредила она. Парализована экономика, не работает банковская система, на 40 процентов сократился объем ВВП, в больницах не хватает лекарств, люди не получают зарплату, в магазинах нет товаров первой необходимости, не хватает продовольствия, растут цены на топливо - список бед нескончаем.

ООН только в этом году оказала помощь 10,3 млн человек, но этого недостаточно - необходимо поддержать медиков и учителей, работников сферы продовольствия и служащих, оставшихся без средств к существованию. Она напомнила о том, что ООН снабжает зарплатой врачей и другой медперсонал, призвав расширить эту программу и включить в нее и других афганцев.

Лайонс подчеркнула, что нынешняя ситуация может привести к росту экстремистских настроений, а отсутствие условий для нормального заработка стимулирует терроризм, торговлю людьми и контрабанду наркотиков. "Эти патологические явления сначала распространяются в Афганистане, а потом заразят весь регион", - предупредила она. Более того, по ее словам, угроза может распространиться на весь мир.

Как отметила представительница ООН, чтобы избежать изоляции, как это было в предыдущий период его пребывания у власти, движение "Талибан" должно стремиться наладить диалог с международным сообществом. ООН, по ее словам, в случае наличия соответствующего мандата готова сыграть важную роль в этом процессе.

"Мы не можем гарантировать, что эти меры обеспечат афганцам лучшее будущее, но мы можем точно сказать, что без этих усилий их положение ухудшится", - подчеркнула Лайонс.

Теги: #диалог #афганистан #оон
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