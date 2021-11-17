Движение поездов на участке Полтава — Харьков восстановлено

АО "Укрзализныця" восстановила движение поездов на участке Полтава — Харьков.

Согласно сообщению в Телеграм-канале компании, движение на участке Полтава — Харьков полностью восстановлено, следственные действия завершены.

В результате происшествия наибольшая задержка у поезда №141/142 Бахмут - Львов (6 часов 50 минут).

Поезд №725 Харьков — Киев отправился со станции "Люботин" с задержкой в 4 часа 23 минуты.

Поезд №722 Киев — Харьков отправился со станции "Огульцы" с задержкой в 1 час.

Как сообщалось, ранее в среду "Укрзализныця" предупредила о задержке ряда пассажирских рейсов на участке Полтава - Харьков в обоих направлениях из-за травмирования человека грузовым поездом и проведения соответствующих следственных действий.