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14:13 16.11.2021

Обещанную Зеленским 1 тыс. грн получат все украинцы, которые вакцинировались до 19 декабря и после

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Обещанную Зеленским 1 тыс. грн получат все украинцы, которые вакцинировались до 19 декабря и после

Выплату в 1 тыс. грн смогут получить все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Вижу, что нужно некоторое разъяснение вчерашнего известия о тысяче гривен привитым от коронавируса. Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае "Джонсон&Джонсон" или двумя - у всех остальных. До 19 декабря и после", - написал Никифоров в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что название "тысяча за вакцинацию" умаляет важность и объем этой инициативы.

"На самом деле это масштабная (на несколько миллиардов гривен) программа по поддержке бизнеса. Просто деньги отдают косвенно через потребителей. Таким образом власть, во-первых, демонстрирует благодарность людям, решившим вакцинироваться, и поощряет тех, кто еще колеблется, а, во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений", - объяснил Никифоров.

При этом он уточнил, что механизм выделения денег еще прорабатывают, однако уже на текущем этапе можно сказать, что это не будет выплата наличных.

"Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщены это культура, путешествия и спорт. Поэтому есть и третий плюс от программы – поощрение культурного и спортивного развития украинцев", - добавил он.

Процесс получения выплаты гражданами, у которых есть приложение "Дия" и теми, у кого его нет, будет отличаться. В вопросе сроков Никифоров посоветовал ориентироваться на даты, названные президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. "Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение "Дия". За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны", - сказал Зеленский в видеообращении 15 ноября.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.

Во вторник, 16 ноября, советник президента Олег Устенко заявил, что анонсированную 1 тыс. грн смогут получить украинцы, вакцинированные в декабре 2021 года и позже.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 15 ноября две дозы от COVID-19 получили 8,722 млн украинцев, как минимум одну дозу – 12,229 млн.

 

Теги: #вакцинация #офис_президента #выплаты #никифоров
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