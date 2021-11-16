В Киеве презентовали Учебный центр публичных служащих Еханурова

Презентация Учебного центра публичных служащих Юрия Еханурова состоялась в Киеве во вторник, обучение в Центре начнется с 15 февраля 2022 года.

"Успешными вы сможете быть тогда, когда получите надлежащее образование. Так появилась идея создания Учебного центра публичных служащих, которому я дал свое имя. С моими друзьями и коллегами мы сейчас формируем это направление", - сказал бывший премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Юрий Ехануров на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, при Учебном центре также будет работать консультационный центр, который будет отвечать на практические вопросы территориальных общин, в частности, из правовой сферы.

Организацией Учебного центра будет заниматься общественная организация "Ключевые лица". Ее исполнительный директор Ольга Шаверина заявила, что предполагается несколько форматов обучения, в частности, краткосрочные курсы по модульной системе на протяжении года, а также в дальнейшем планируется открытие высшего учебного заведения.

По словам Шавериной, в Учебном центре будут пять кафедр: "Публичного управления и администрирования", "Управление публичных финансов", "Управление проектами", "Кибербезопасности и диджитализации", "Публичной собственности", а также будет "Свободная кафедра", на которой будет обучение по темам, которые на вошли в предыдущие кафедры.