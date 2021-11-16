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08:16 16.11.2021

Байден подписал закон об инфраструктуре более чем на $1 трлн

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Байден подписал закон об инфраструктуре более чем на $1 трлн

Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предусматривающий выделение $1,2 трлн на инфраструктуру. Таким образом, документ вступил в силу.

На церемонии подписания присутствовали первая леди Джилл Байден, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер и другие конгрессмены.

На прошлой неделе законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США, а ранее за его принятие законопроекта проголосовал Сенат.

Как отмечает в Твиттере коалиция Белого дома по реализации плана по повышению благосостояния американцев (Building Back Together), закон обеспечивает инвестирование в строительство дорог и мостов, в чистую питьевую воду, электросети, высокоскоростной интернет, а также в хорошую оплату работы в профсоюзах.

Одобрению документа в Конгрессе предшествовали длившиеся несколько месяцев переговоры между Демократической и Республиканской партиями. Демократы пытались добиться одобрения законопроекта об инфраструктуре более чем на $1 трлн. Лидеры партии сумели сделать это, но лишь благодаря поддержке 13 представителей Республиканской партии, в то время как шесть демократов проголосовали против из-за недовольства задержкой с принятием более крупного законопроекта о расходах, пишет газета The Wall Street Journal. Его принятие считается победой Белого дома, которому удалось привести оппонентов внутри партии к компромиссу, а также договориться с частью республиканцев.

Байден в июне заключил соглашение с группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий об инвестициях в размере $1,2 трлн в инфраструктуру. При этом соглашение является лишь частью более широкой экономической инициативы нынешнего президента США.

В конце мая сенаторы-республиканцы направляли на рассмотрение администрации президента США версии собственного плана инфраструктурных инвестиций. Последний план предусматривал расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет.

Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет. Ранее они отказались поддержать план инфраструктурных расходов Белого дома объемом $1,7 трлн как слишком дорогостоящий, несмотря на то, что Байден согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн.

Республиканцев не устраивало, что Байден планирует покрыть расходы на инфраструктуру за счет повышения корпоративного налога, а это, вероятно, не устроит ни законодателей-демократов, ни Белый дом.

Как отмечалось, план Байдена предусматривает покрытие расходов на инфраструктуру за счет повышения корпоративного налога. Это не устраивало республиканцев. Они предлагали перенаправить на финансирование этого плана федеральные средства, выделенные на борьбу с COVID-19.

Теги: #сша #инфраструктура #закон #байден
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