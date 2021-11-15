Зеленский присвоил пятому катеру типа "Island" имя прапорщика Вячеслава Кубрака – указ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил патрульному катеру типа "Island" под бортовым номером Р194 имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.

Указ №581/2021 обнародован на сайте главы государства.

В тексте подчеркивается, что имя Кубрака присваивается катеру "с целью увековечения памяти о Герое Украины прапорщике Вячеславе Кубраке, его мужестве и героизме, несгибаемости духа, проявленных во время защиты независимости и территориальной целостности Украины", а также с учетом образцового выполнения возложенных задач личным составом 30 дивизиона надводных кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Вячеслав Кубрак – военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Ранее нес службу в 36-й отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцировалась в Крыму. После оккупации полуострова вышел на материковую часть Украины, с 2014 года нес службу в зоне проведения АТО/ООС. 8 октября 2019 года во время выполнения боевого задания по проведению инженерной разведки в зоне боев получил минно-взрывное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

11 октября 2019 года скончался в Областной клинической больнице им. Мечникова в г. Днепр.

Как сообщалось, катер "Вячеслав Кубрак" стал пятым патрульным катером типа "Island" в составе ВМС ВСУ. Предыдущие четыре катера получили названия "Старобельск", "Славянск", "Сумы" и "Фастов".