Около 2 млн невакцинированных австрийцев отправились на локдаун на 10 дней

Около 2 млн австрийцев, которые не прошли полную вакцинацию от коронавируса, с понедельника обязаны оставаться дома в рамках введенного для них локдауна, сообщают европейские СМИ.

Им разрешено выходить на улице только для посещения работы или покупки продуктов питания. Им запрещено посещать рестораны, парикмахерские, кинотеатры и другие общественные места.

Ожидается, что локдаун для невакцинированных в Австрии возрастом от 12 лет продлится 10 дней. Затем власти оценят ситуацию и примут решение об его отмене или продлении.

Правительство Австрии ранее предупредило, что полиция будет проводить проверки статуса о вакцинации посетителей в общественных местах и будет штрафовать нарушителей. Штраф может достигать €1450.

На минувших выходных в Вене прошли протесты против данных ограничений. Сотни человек вышли на улицы столицы и скандировали лозунги: "Наше тело - наша свобода принимать решения".

Полную вакцинацию от COVID-19 в Австрии прошли около 65% жителей.

За время пандемии в Австрии выявили более 960 тыс. случаев заражения коронавирусом, 11,7 тыс. из них имели летальный исход.